Εναρξη για το τουρνουά τάβλι στο ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου

Ξεκίνησε το τουρνουά τάβλι στο ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου, μια δράση που συνδυάζει την ψυχαγωγία, την κοινωνική συναναστροφή και το ευγενές πνεύμα του συναγωνισμού.

Το τουρνουά πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΗ Τυρνάβου και απευθύνεται σε όλα τα μέλη που αγαπούν το παραδοσιακό παιχνίδι του τάβλι και δήλωσαν συμμετοχή σε μια όμορφη και δημιουργική διοργάνωση. Οι αγώνες διεξάγονται σε φιλικό κλίμα, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να γνωριστούν καλύτερα και να περάσουν ευχάριστες στιγμές.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΑΠΗ για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της διατήρησης της πνευματικής εγρήγορσης των μελών.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός ανάμεσα στους συμμετέχοντες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, για την ανάδειξη του νικητή και θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής, κατά την οποία θα βραβευθούν οι διακριθέντες συμμετέχοντες.