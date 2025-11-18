Ενεργή συμμετοχή της ΔΕΥΑΛ σε διεργαστηρικά προγράμματα που αφορούν την δειγματοληψία

Η ΔΕΥΑ Λάρισας για δεύτερη χρονιά πρωτοστατεί με την ενεργή συμμετοχή της σε Διεργαστηριακά Προγράμματα που αφορούν τη δειγματοληψία.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑ Λάρισας σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Άγγελο Παπαϊωάννου, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία προγράμματα εκπαίδευσης και διεργαστηριακού ελέγχου που αφορούσαν στη δειγματοληψία πόσιμου ύδατος, λυμάτων, επιφανειακού νερού και νερού πισίνας, για φυσικοχημικό και μικροβιολογικό έλεγχο ποιότητας. Σημειώνεται ότι, τα εν λόγω προγράμματα πραγματοποιούνται στη χώρα μας αποκλειστικά στη Λάρισα, με τη συμμετοχή της ΔΕΥΑ Λάρισας.

Στα εν λόγω προγράμματα συμμετείχαν Βιοαναλυτικά Εργαστήρια από όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 65 επιστήμονες. Στους συμμετέχοντες, αρχικά πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη δειγματοληψία πόσιμου ύδατος, λυμάτων, επιφανειακού νερού και νερού πισίνας, για φυσικοχημικό και μικροβιολογικό έλεγχο. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από τους συμμετέχοντες, ώστε να ελεγχθεί η επάρκειά τους σε αυτήν.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος συνέβαλαν καθοριστικά ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της κ. Δημήτρης Σαββοργινάκης, και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς και της προϊσταμένης αυτού κας Δήμητρας Ντινούλη και το προσωπικό του εργαστηριακού τομέα της ΔΕΥΑ Λάρισας.

Το εν λόγω εγχείρημα καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της ΔΕΥΑ Λάρισας στη χώρα μας αναφορικά με τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου ύδατος, λυμάτων, επιφανειακών νερών και νερού πισίνας. Αφενός η ηγεσία της και αφετέρου το προσωπικό της βρίσκεται συνεχώς στην πρωτοπορία των γεγονότων και σε συνεχή συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Άγγελο Παπαϊωάννου, συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ποιότητας που υλοποιούνται αποκλειστικά στη Λάρισα.