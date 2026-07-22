Ενεργειακή Εκγύμναση – Tai Chi στο Καστρί Λουτρό από την ΟΜΕΓΑ του ΠΟΚΕΛ

Ξεκινούν μαθήματα Tai Chi – Ενεργειακής Εκγύμνασης στο Καστρί Λουτρό, από την Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής & Ασκήσεων – ΟΜΕΓΑ του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας. Η έναρξη – παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. στον υπαίθριο χώρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό – Αιγάνης του Δήμου Τεμπών. Όποια/όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εκπαιδεύτρια Tai Chi, Chigong, Μαριάνθη Φαφάνα, στο τηλέφωνο: 6945532393.

Το Tai Chi, Chigong είναι ένα αρχαίο σύστημα εκγύμνασης, το οποίο συνδυάζει τρία βασικά στοιχεία για την ψυχοσωματική καλλιέργεια του ατόμου: κίνηση, αναπνοή και συγκέντρωση. Μάλιστα, η ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Χάρβαρντ το συγκαταλέγει μέσα στις πέντε καλύτερες ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, ενώ χαρακτηρίζεται διαλογισμός σε κίνηση.