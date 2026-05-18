Ενημέρωση από το ΕΠΑΛ Τυρνάβου στο Γυμνάσιο Αργυροπουλίου

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αργυροπουλίου από το ΕΠΑΛ Τυρνάβου, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου ενημερώσεων στα σχολεία της περιοχής, από ομάδα καθηγητών για την λειτουργία και τις δυνατότητες που δίνονται στους μαθητές από την επιλογή των ΕΠΑΛ.

Στην ενημέρωση πήραν μέρος οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Τυρνάβου Σκόδρας Αντώνιος, Τζούτσα Μεταξία, Αναγνωστάκη Ευαγγελία και Ζυγούρης Κωνσταντίνος υποδιευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου.

Η ενημέρωση έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, με πλήθος ερωτήσεων από τους μαθητές και αμείωτο ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.