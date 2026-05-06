Ενημέρωση για την Άνοια στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική δράση με θέμα την άνοια στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ με το Κέντρο Ημέρας «Νόημα» της ΕΠΑΨΥ.

Η εκδήλωση είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την άνοια, ένα ζήτημα που αφορά ολοένα και περισσότερες οικογένειες και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αναγνώριση και σωστή διαχείρισή της.

Κατά τη διάρκεια της δράσης η νευρολόγος Ευαγγελία Πανταζή και η κοινωνική λειτουργός της ΕΠΑΨΥ Μαρία Τζιάρτα παρείχαν εξειδικευμένη ενημέρωση για τα συμπτώματα, τα στάδια της νόσου, καθώς και για τους τρόπους υποστήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πρακτικό μέρος της εκδήλωσης, όπου πραγματοποιήθηκαν τεστ ανίχνευσης γνωστικών λειτουργιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να λάβουν μια πρώτη εκτίμηση και να ενημερωθούν περαιτέρω για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ Σέβη Λαδοπούλου Χατζητζομπάνη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης και της στήριξης των πολιτών σε ζητήματα υγείας.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας και ιδιαίτερα της κοινωνικού λειτουργού Μαντώς Νιάρη οι οποίοι υποστήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου Κιλελέρ για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.