Ενημέρωση για την υγιεινή στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου

Την Τετάρτη 13 Μάϊου 2026, η Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης με θέμα την υγιεινή, στο χώρο του Παραρτήματος στον Τύρναβο. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της καλής υγείας και της καθαριότητας.

Η συγκεκριμένη δράση, είναι ένα σημαντικό γεγονός και μια ευκαιρία να βοηθηθούν και να επωφεληθούν οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας των Ρομά Δήμου Τυρνάβου, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπούν στην προάσπιση της υγείας και στην υιοθέτηση υγιεινών προτύπων ζωής.

Ευχαριστούμε τις Διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΟΔΥ, κ.κ. Αλεξίου Βικτώρια Αθανασίου Λυδία, τις Νοσηλεύτριες του ΕΟΔΥ κ.κ. Χατζηνίκου Μαρία, Γιώτα Βασιλική, Φυλάκη Ξανθίππη, Δελή Στεφανία και τον Προϊστάμενο Λιάντη Ηλία, για την όμορφη συνεργασία.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ταμείο + (ΕΚΤ+). Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Παραρτήματος Ρομά, τηλ:2492022609, email: kentrokoinotitasromadt@gmail.com καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.