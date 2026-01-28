Ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ στο 11ο Γυμνάσιο Λάρισας

Το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής πολυποίκιλων μεθόδων προσέγγισης της γνώσης για τους μαθητές του, επιχειρεί διαρκώς τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου με δράσεις ανοιχτού χαρακτήρα προς την κοινωνία, αλλά και τη συνεργασία με κοινωνικούς τοπικούς φορείς.

Αυτή τη φορά, οι μαθητές των τμημάτων Γ1 και Γ2 ενημερώθηκαν από την κοινωνική λειτουργό κα Κατερίνα ∆έλλιου της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων σχετικά με το αντικείμενο του αλκοόλ και των επιδράσεων του στους εφήβους.

Η ενημέρωση έγινε, μετά από πρόσκληση του καθηγητή του σχολείου κ. Πρόδρομου Σκενδερίδη, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Ευ Ζην» του μαθήματος Εργαστήρια ∆εξιοτήτων καθώς και στο πλαίσιο δράσεων του Ενεργού Πολίτη.

“Αυτή η δράση αποτέλεσε μια ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μάθησης για την οποία και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τη διοίκηση της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του σχολείου μας αλλά και την κοινωνική λειτουργό κα Κατερίνα ∆έλλιου για την άρτια και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος μέσω της παρουσίασής της και της ενημέρωσης των μαθητών μας”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.