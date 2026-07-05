Ενημέρωση για τις «Πρώτες Βοήθειες και την πρόληψη ατυχημάτων» στο Ελευθεραί Λάρισας

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και προστασίας της υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ 5ης Περιφέρειας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθεραί, πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη του ΕΚΑΒ παρουσίασαν βασικές γνώσεις και πρακτικές πρώτων βοηθειών, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων στην καθημερινή ζωή. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήσεις και να παρακολουθήσουν πρακτικές επιδείξεις που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, η Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερών Λάρισας, κ. Αθανάσιος Τόλιας, καθώς και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθερών, κ. Ζωή Φασφαλή, συνοδευόμενη από μέλη του Συλλόγου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε: «Η πρόληψη αποτελεί τον σημαντικότερο σύμμαχο της δημόσιας υγείας. Μέσα από τέτοιες δράσεις προσφέρουμε στους πολίτες πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να σώσουν ζωές. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε την ενημέρωση, την πρόληψη και την ασφάλεια των πολιτών».

Η Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι, «η ενημέρωση γύρω από τις πρώτες βοήθειες είναι γνώση που αφορά όλους μας. Η συνεργασία των φορέων και η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων αποδεικνύουν ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ενημερωμένη κοινωνία.»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθεραί Λάρισας, κ. Θανάσης Τόλιας, σημείωσε ότι, «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούνται στην κοινότητά μας δράσεις με τόσο ουσιαστικό περιεχόμενο. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΚΑΒ για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον.»

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθεραί, κ. Ζωή Φασφαλή, δήλωσε ότι,

«ως Πολιτιστικός Σύλλογος πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προσφορά και την ενημέρωση. Χαιρόμαστε που συνεργαστήκαμε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΚΑΒ για μια δράση που προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.»

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ενισχύοντας τη συνεργασία με φορείς και τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και εθελοντικής προσφοράς.