Ενημέρωση παραγωγών για τη διαχείριση των φυτοφαρμάκων – Συναντήσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε πανστρατιά ενημέρωσης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και γεωργικών πλαστικών, τα οποία είναι εξαιρετικά επιβλαβή για την Υγεία και το Περιβάλλον, αν δεν τύχουν της ανάλογης αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης απευθύνει πρόσκληση σε φορείς, ιδιώτες και κυρίως παραγωγούς της Θεσσαλίας, να προσέλθουν στις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες.

Ειδικότερα, οι προγραμματισμένες συναντήσεις είναι οι εξής:

-Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 6 μ.μ., στη Νίκαια Λάρισας (Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας) και θα αφορά Δήμους, αγρότες, καλλιεργητές και το ενδιαφερόμενο ευρύτερο κοινό της ΠΕ Λάρισας

-Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 6 μ.μ., στην Αργαλαστή Μαγνησίας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και θα αφορά Δήμους, αγρότες, καλλιεργητές και το ενδιαφερόμενο ευρύτερο κοινό της ΠΕ Μαγνησίας

-Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 6 μ.μ., στη Φαρκαδόνα Τρικάλων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και θα αφορά Δήμους, αγρότες, καλλιεργητές και το ενδιαφερόμενο ευρύτερο κοινό των ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει ο κ. Λαμπρινίδης: «Οι πολύπλευρες επιπτώσεις,η έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων,οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών στην υπόθεση αυτή,θα αποτελέσουν το αντικείμενο των συναντήσεων της Περιφέρειας με όλους τους Δήμους.Ζητούμενο είναιη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και η συμβολή όλων στην απαιτούμενη διαχείριση του ευαίσθητου αυτού προβλήματος.Οφείλουμε να γνωρίζουμε πως να διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο τις κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως και τα γεωργικά πλαστικά που αποσύρουμε από την χρήση στην γεωργική παραγωγή. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι εξαιρετικά επιβλαβές τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ανθρώπινη υγεία η καύση πλαστικών είτε η απόρριψή τους στο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν σχετικοί νόμοι που θεσπίζουν τους αποδεκτούς τρόπους διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων. Καλούμε όλους τους τομείς πολίτες να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην υπόθεση αυτή,η οποία ακουμπά ακόμη και σε σοβαρότατα ζητήματα Υγείας και ποιότητας ζωής».

Να σημειώσουμε ότι οι ποσοτικοί στόχοι Ανακύκλωσης που τίθενται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι:

α) για τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων:

-μέχρι 31 – 12 – 2028, το 40% των όσων έχουν διακινηθεί ως τότε

-μέχρι 31 – 12 – 2030, το 55% αντίστοιχα

β) για τα γεωργικά πλαστικά:

-από το 2030, ελάχιστο ποσό συλλογής αγροτικών φύλλων, το 70% των φύλλων που διατέθηκαν στην αγορά.

-από το 2030, το 70% των σωλήνων άρδευσης που διατέθηκανστην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία.