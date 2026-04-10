Ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας διένειμαν αστυνομικοί σε οδηγούς οχημάτων

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, διανεμήθηκαν χθες, Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, το πρωί, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας σε οδηγούς οχημάτων στο Σταθμό Διοδίων Πελασγίας.

Με γνώμονα και βασική προτεραιότητα την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, οι αστυνομικοί διένειμαν τα ενημερωτικά φυλλάδια, υπενθυμίζοντας στους διερχόμενους οδηγούς χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή οδήγηση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να ακολουθούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).