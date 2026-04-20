Ενημερωτικές διαδικτυακές συναντήσεις με Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για τον άξονα «Σχολική Διαρροή – Φοίτηση», το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο: «Μουσική Σταδιοδρομία & Δημιουργικό Μέλλον: Εξερευνώντας μουσικές και καλλιτεχνικές επαγγελματικές διαδρομές» (Τόλιου Ζωή, Νάκα Ειρήνη, Καρανάση Αικατερίνη) και σε συνεργασία με την ενδοσχολική συντονίστρια του γνωστικού πεδίου «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» Κοσμάνου Βασιλική πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας με τη συμμετοχή καθηγητών και διδασκόντων από τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χάρδα Κωνσταντίνο. Ακολούθησε στις 30 Μαρτίου η δεύτερη διαδικτυακή ενημέρωση από την κα. Μίτσυ Ακογιούνογλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια και την κα. Μαρία Ντούρου, μέλος ΕΕΠ, του Tμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι συναντήσεις απευθύνονταν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου και είχαν ως βασικό στόχο την έγκυρη και άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών στον τομέα της μουσικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκειά τους παρουσιάστηκαν τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, οι κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απαιτήσεις εισαγωγής, στη δομή των σπουδών, καθώς και στις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι υποψήφιοι φοιτητές.

Οι μαθητές/μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις, συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους επιλογών.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες καθηγητές για την πολύτιμη συμβολή τους και την υποστήριξη της μαθητικής κοινότητας.