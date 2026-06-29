Ενημερωτικές δράσεις του Κέντρου Κοινότητας σε Μαυροβούνι, Βούναινα και Ομορφοχώρι

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών δράσεων που πραγματοποίησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλελέρ κατά τον μήνα Μάιο, με σταθμούς τις τοπικές κοινότητες Μαυροβουνίου, Βουναίνων και Ομορφοχωρίου.

Βασικός σκοπός των επισκέψεων ήταν η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε κοινωνικές παροχές, καθώς και η καταγραφή των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά, από την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας Παπαδοπούλου Βασιλική, για τα επιδόματα, τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και για τις διαδικασίες διασύνδεσης των πολιτών με φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Στις ενημερωτικές συναντήσεις παρευρέθηκε και συνομίλησε με τους κατοίκους η Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Σεβαστή Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, η οποία δήλωσε ότι στόχος μας στον Δήμο Κιλελέρ είναι να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε συνδημότη μας, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια κρίσιμη κοινωνική δομή-γέφυρα, και με αυτές τις εξωστρεφείς δράσεις φέρνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου απευθείας στον πολίτη, ενισχύοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Μαυροβουνίου κ. Παπακυρίτση Δημητρίου και Βουναίνων κ. Χατζηλιάδη Μάκη. Παράλληλα, παρευρέθηκε και η αν. προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας Καλογήρου Ελένη.

Ο Δήμος Κιλελέρ δεσμεύεται για τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών και σε άλλες τοπικές κοινότητες το επόμενο διάστημα, με γνώμονα την ισότιμη εξυπηρέτηση και τη στήριξη όλων των δημοτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της υπηρεσίας.

Σημεία υποδοχής των πολιτών:

Πλατύκαμπος, Δημοκρατίας και Σολωμού, τηλ: 2410971675

Κιλελέρ, Παλαιό Δημαρχείο, τηλ. 2413505825

Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ+) .