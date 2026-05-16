Ενημερωτικές εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αμπελώνα για τις τηλεφωνικές απάτες

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, στον κατάμεστο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου, και την Παρασκευή 8 Μαΐου στον χώρο του ΚΑΠΗ Αμπελώνα, ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, με θέμα την προστασία των ηλικιωμένων από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες.

Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του ΚΑΠΗ σχετικά με σύγχρονες μορφές εξαπάτησης, αλλά και τρόπους πρόληψης και προστασίας από επιτήδειους που στοχοποιούν κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας.

Το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ευγενία Μαμανού, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Παρευρέθηκε επίσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αμπελώνα Δημήτρης Θεοχαρίδης.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους Υποδιοικητές του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, Στέλιο Κυρίτση και Γιώργο Πατσιαούρα, για συνηθισμένες πρακτικές εξαπάτησης, να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινή τους ασφάλεια.