Ενημερωτικές συναντήσεις στα ΚΑΠΗ για την προστασία της Τρίτης Ηλικίας από τις τηλεφωνικές απάτες

Με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική προστασία των ηλικιωμένων πολιτών από τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας και σε συνεργασία με στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, διοργανώνει έναν κύκλο στοχευμένων ενημερωτικών συναντήσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με αφορμή τα συχνά περιστατικά εξαπάτησης που καταγράφονται σε πανελλαδικό επίπεδο, με κύριο στόχο άτομα της τρίτης ηλικίας. Μέσα από τις ενημερωτικές αυτές δράσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, τους τρόπους δράσης τους, καθώς και τα πρακτικά μέτρα πρόληψης και προστασίας που μπορούν να εφαρμόζουν στην καθημερινότητα.

«Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα», επισημαίνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στα μέλη των ΚΑΠΗ, στους ηλικιωμένους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθεί υπεύθυνα για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων | Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026: ΚΑΠΗ Λιβαδίου

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026: ΚΑΠΗ Ελασσόνας

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026: ΚΑΠΗ Βερδικούσιας

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026: ΚΑΠΗ Κρανιάς

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η γνώση προστατεύει. Η ενημέρωση προλαμβάνει.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).