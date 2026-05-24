Ενημερωτικές συσκέψεις της ΕΟΑΣΝΛ στη Λάρισα – Το πρόγραμμα ανά περιοχή

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας συνεχίζει τις ενημερωτικές συσκέψεις σε όλο τον νομό, με αντικείμενο τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τις επόμενες αγωνιστικές πρωτοβουλίες του αγροτικού κινήματος.

Όπως επισημαίνει η ΕΟΑΣΝΛ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι οξύνονται διαρκώς, ενώ από τη συνάντηση με το Υπουργείο δεν προέκυψαν ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις στα βασικά αιτήματα του κλάδου.

Η Ομοσπονδία καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συλλόγων, αλλά και όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να συμμετάσχουν μαζικά στις συσκέψεις, καταθέτοντας τον προβληματισμό και τις προτάσεις τους, ώστε να αποφασιστούν συλλογικά οι επόμενες κινήσεις και δράσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση λύσεων.

Παράλληλα, η ΕΟΑΣΝΛ τονίζει τη σημασία της μαζικής συμμετοχής στους συλλόγους, υπογραμμίζοντας πως οι δυνατοί και οργανωμένοι αγροτικοί σύλλογοι αποτελούν τον βασικό δρόμο για αποτελεσματικούς αγώνες και διεκδικήσεις.

Πρόγραμμα συσκέψεων

Δευτέρα 25 Μαΐου

8:00 μ.μ. – Φάρσαλα, αίθουσα ΤΟΕΒ

8:30 μ.μ. – Πλατύκαμπος, Συνεταιρισμός

8:30 μ.μ. – Τύρναβος, αίθουσα ΚΑΠΗ

Τρίτη 26 Μαΐου

9:00 μ.μ. – Αγιά, ταβέρνα «Χατζάκος»

Τετάρτη 27 Μαΐου

8:00 μ.μ. – Κουλούρι, καφέ Mikel

Φωτό: thessaliatv