Ενημερωτική δράση για την πρόληψη της έμφυλης βίας στο χώρο εργασίας

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) υλοποιεί κύκλο ενημερωτικών δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, καθώς και την ενίσχυση ασφαλών χώρων εργασίας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, η πρόληψη και η αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία των εργαζομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2026 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει ενημερωτικού χαρακτήρα συναντήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και η υποστήριξη των στελεχών των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ισότιμου και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας (2410 535840, larisa@isotita.gr) ή με τον ΣΘΕΒ (education@sthev.gr).