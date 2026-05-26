Ενημερωτική δράση στη Χάλκη για την πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των ηλικιωμένων, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κιλελέρ πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση στον χώρο του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας της Χάλκης.

Κεντρικό θέμα της δράσης ήταν η «Πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία», ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ο Θ. Κοκκινούλης κοινωνικός λειτουργός και η Μ. Κόλλη νοσηλεύτρια της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» ανέπτυξαν το θέμα της πρόληψης ατυχημάτων δίνοντας έμφαση σε πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή πτώσεων και τραυματισμών στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, η Β. Παπαδοπούλου, κοινωνικός λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κιλελέρ, ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη του συλλόγου για το φάσμα των υπηρεσιών και των επιδομάτων που παρέχονται μέσω του Κέντρου.

Στη δράση παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, η οποία τόνισε πως πρωταρχικό μέλημα του Δήμου είναι η προστασία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων πολιτών και η συνεχή ενίσχυση των κοινωνικών του δομών προς όφελος όλων των δημοτών. Παράλληλα, παρευρέθηκε και η αν. προϊσταμένη Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας Ελ. Καλογήρου.

Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Δήμου Κιλελέρ για την παροχή ουσιαστικής κοινωνικής φροντίδας και την ενδυνάμωση των μελών της τρίτης ηλικίας μέσα από την έγκυρη ενημέρωση και την προσωπική επαφή.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζου να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ+) .