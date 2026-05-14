Ενημερωτική εκδήλωση για τις σύγχρονες καλλιέργειες στο Δήμο Τεμπών

O Δήμος Τεμπών, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Τσέτσιλα, πραγματοποίησαν την Τρίτη 13 Μαΐου 2026, στο «Αντλιοστάσιο» Μακρυχωρίου, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες Καλλιέργειες & Αγροτικές Εφαρμογές».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων και η παρουσίαση πρακτικών λύσεων που μπορούν να ενισχύσουν τον σύγχρονο αγρότη και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν άμεσα την αγροτική παραγωγή και τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής, όπως η ελιά, η αμυγδαλιά, η ροδακινιά και η βερικοκιά. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και φροντίδας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας της παραγωγής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης, ο οποίος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των παραγωγών, τονίζοντας πως η νέα εποχή απαιτεί γνώση, καινοτομία και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και αγροτών.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Τεμπών παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα, επενδύοντας σε δράσεις αγροτικής εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξης των νέων ανθρώπων της υπαίθρου.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του πρωτογενούς τομέα για τη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους της παραγωγής μέσω ενημερωτικών δράσεων, σύγχρονων πρακτικών και πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων.

Παρόντες ήταν επίσης:

· ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αστικού – Περιαστικού Πρασίνου κ. Αθανάσιος Καραναστάσης

· ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ κ. Νικόλαος Μητσογιάννης

· ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας

· ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Σολωμός

· ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος

· οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Μαρία Κωστή, κ. Βασίλης Σίμος και κ. Αθανάσιος Ζησόπουλος

· οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Γόννων και Μακρυχωρίου κ. Θωμάς Παπαδόντας και κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού και

· ο Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:

ο κ. Δημήτριος Χαραλάμπους, Δ/ντής Γενικής Ιατρικής Περ. ιατρ. Μακρυχωρίου, που ανέπτυξε το θέμα «Πρώτες Βοήθειες στις Αγροτικές Εργασίες» και αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης ατυχημάτων στον αγροτικό χώρο, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια και την προστασία των αγροτών κατά την εργασία τους.

ο κ. Δημήτριος Πίχλιβας, Γεωπόνος & αν. Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΕ Λάρισας, ανέπτυξε το θέμα «Η Εφαρμογή του Προγράμματος της Δακοκτονίας στην Ελαιοκαλλιέργεια», επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης προστασίας της ελιάς και της σωστής εφαρμογής των μέτρων δακοκτονίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της παραγωγής του ελαιόκαρπου.

η κα. Βασιλική Παπατζέλου, Γεωπόνος και αν. Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, παρουσίασε το θέμα «Η Εγγραφή-Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο», ενημερώνοντας τους ελαιοπαραγωγούς για τη σημασία της σωστής καταχώρισης και επικαιροποίησης των στοιχείων τους, καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες.

Ο κ. Ιωάννης Βαγγέλας, αν. Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε το θέμα «Φόμοψη Αμυγδαλιάς, Ροδακινιάς & Βερικοκιάς», αναλύοντας τις ασθένειες που προσβάλλουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες και δίνοντας χρήσιμες οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης για την προστασία της παραγωγής.

Τέλος ο κ. Κωνσταντίνος Ζιώγας, Γεωπόνος, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εφαρμογών ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας , παρουσίασε το θέμα «Η Καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς, Ροδακινιάς και Βερικοκιάς», αναφερόμενος σε σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας και στις προοπτικές ανάπτυξης των δενδροκαλλιεργειών στην περιοχή.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβαν η κ. Μαρία Κιτσικούδη, κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας, και ο κ. Κωνσταντίνος Παντελής, ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντική συμμετοχή πολιτών, παραγωγών, εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωσή της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Γόννων «Αντιγονίδες» για την επιμέλεια των εδεσμάτων.

Ξεχωριστές ευχαριστίες εκφράζονται στον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη, στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια και στην Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού κα Πανωραία Τσικλητάρη για τη διαρκή στήριξη και συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.