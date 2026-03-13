Ενημερωτική εκδήλωση και αιμοδοσία από το ΠΓΝΛ στην Αγιά

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 το τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝ Λάρισας θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση με εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς και την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Αγιάς.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Αγιάς «Χρυσαλίδα».

Η ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από 10:00 έως 11:30, με ομιλητές από την Αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, οι οποίοι θα αναφερθούν στη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, στη διαδικασία της αιμοδοσίας και στον καθοριστικό ρόλο που παίζει κάθε εθελοντής αιμοδότης στη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 10:00 έως τις 14:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πολίτες το επιθυμούν να προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο ζωής.

Την ενημέρωση θα παρακολουθήσουν μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης της Αγιάς, ενώ η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό για όλους όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αλλά και να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κουλτούρας της εθελοντικής προσφοράς, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να διασφαλίζεται επάρκεια αίματος για τις ανάγκες των ασθενών. Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, καθώς η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές κοινωνικής προσφοράς.