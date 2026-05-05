Ενημερωτική εκδήλωση στη Λάρισα για τη δράση “Παράγουμε στην Ελλάδα”

Η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνουν την Τετάρτη, 6/5/2026 και ώρα: 18.30 στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα), ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας Δράσης του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 «ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Η Δράση που δέχεται ήδη αιτήσεις και την οποία διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και ειδικά για την Θεσσαλία, η ΑΕΔΕΠ, χρηματοδοτεί επενδύσεις υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων παραγωγικών Επιχειρήσεων για προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και έμμεσες δαπάνες.

Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 100.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 400.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50% έως και 55% κατόπιν επίτευξης του στόχου ταχείας υλοποίησης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 02.06.2026 και ώρα 15:00.

Στην εκδήλωση θα γίνει, επίσης, συζήτηση για τη Δράση «ΞΕΚΙΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ» που μόλις προκηρύχθηκε, η οποία έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ενδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης. Η Δράση απευθύνεται σε Υπο σύσταση και νεοσύστατες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα με νομικές μορφές, όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης.

​Από τη νέα, αυτή, Δράση, παρέχονται κατ΄ αποκοπή ποσά για την αποζημίωση των δικαιούχων για την έναρξη και επαληθευμένη λειτουργία νέας επιχείρησης για διάστημα 12 ή 18 μήνες (όποιο επιλεγεί από το Δικαιούχο) σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα, για Ατομική Επιχείρηση 13.000€, για Εταιρικό/Πολυμετοχικό Σχήμα 21.000€ και επιπρόσθετα μοναδιαίο κόστος 15.000€ ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες (διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποίηση αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης): Λειτουργικές δαπάνες, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Αποσβέσεις παγίων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) και Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας

Περίοδος υποβολής από 6/5/2026 έως 30/6/2026 (και ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και για τις δύο Δράσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ στην διεύθυνση https://app.opske.gr/).

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ. 24210-76894/9).