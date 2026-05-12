Ενημερωτική εκδήλωση στον Τύρναβο για την προστασία των ηλικιωμένων από τις απάτες

Το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, εστιάζοντας στις ανάγκες της τρίτης ηλικίας, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στον Τύρναβο με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των ηλικιωμένων από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου και ώρα 10:00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι: τηλ: 2492305014, email: dokou@tirnavos.gr

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).