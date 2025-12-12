Ενημερωτική ημερίδα από το Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει ημερίδα για όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τους επαγγελματίες του κλάδου των ασφαλιστών και μεσιτών, την Τρίτη 16/12/2025 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας Παπακυριαζή 44, με σκοπό την ενημέρωση για την Υπουργική απόφαση περί υποβολής προστίμων καθώς και για τη νέα ψηφιακή διαδικασία ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας του κλάδου των ασφαλιστών και μεσιτών.

Το Επιμελητήριο Λάρισας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τρίτη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, με σκοπό πρωταρχικά την εξυπηρέτηση των μελών του και την ταυτόχρονη μετάβασή τους στην νέα ψηφιακή εποχή.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η νέα διαδικασία της ψηφιακής ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας, η οποία λειτουργεί ήδη πιλοτικά και πλέον γίνεται υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, θα αναλυθεί η νέα Υπουργική Απόφαση περί της επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των εταιριών στο πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.