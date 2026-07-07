Ενημερωτική ημερίδα για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Καστρί Λουτρό

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει ενημέρωση για το πρόγραμμα κουνοποκτονίας στα παράλια του Δήμου Τεμπών στον προαύλιο χώρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί- Λουτρό την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 10:30 π.μ. παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κου Αποστόλου.

«Επειδή το πρόβλημα καταπολέμησης των κουνουπιών είναι από τα πλέον σημαντικά των παραλίων μας και απασχολεί έντονα τους καλοκαιρινούς μήνες, καλούμε όλους του κατοίκους και παραθεριστές στους οικισμούς Καστρι -Λουτρό, Μεσαγγάλων και Κουλούρας να παραβρεθούν στην ενημέρωση και να υποβάλλουν τα ερωτήματα και τις προτάσεις τους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.