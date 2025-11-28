Ενημερωτική ημερίδα του 7ου ΠΤ Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στη Λάρισα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (7ο ΠΤ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα στη Λάρισα με θέμα:

«Παροχή στοιχείων και πληροφοριών για την καταχώρηση δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), των ενισχυόμενων στα ενεργά προγράμματα «Επιχειρώ έξυπνα» και «Αναπτύσσομαι έξυπνα», της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Λάρισα, Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρες 19:00 έως 21:00, στο Ξενοδοχείο Divani Palace, Αλ. Παπαναστασίου 19, Λάρισα.

Την ενημέρωση θα παρέχουν οι:

• Γουγουλιάς Νικόλαος, Προϊστάμενος τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Πάκα Χριστίνα, υπάλληλος τμ. Κινήτρων Περ. Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Πάντος Νικόλαος, υπάλληλος τμ. Κινήτρων Περ. Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η ενημέρωση διατίθεται δωρεάν στα μέλη του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΠΤ Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oe-e.gr, & στο τηλέφωνο 2410 531422.