Ενημερωτική συνάντηση στα Φάρσαλα για την 1η Πρόσκληση του προγράμματος LEADER

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ – Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στον Δήμο Φαρσάλων την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και σύλλογοι και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει η νέα πρόσκληση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ – Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη)». Οι παρουσιάσεις θα εστιάσουν στις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα και στις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Η ενημερωτική συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των τοπικών φορέων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.