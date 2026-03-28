Ενημερωτική συνάντηση της ΑΕΝΟΛ στον Δήμο Κιλελέρ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας (Α.Ε.ΝΟΛ.ΑΕ.) στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων της 1ης πρόσκλησης στο ΣΣ ΚΑΠ «Στήριξη για τον Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του Leader» διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στον Δήμο Κιλελέρ τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Νίκαια.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν τοπική φορείς του δημοσίου ή το ευρύτερο δημοσίου τομέα καθώς και σύλλογοι ή οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στελέχη της Α.Ε.ΝΟΛ.ΑΕ. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος ” Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader» που αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.