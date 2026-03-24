Ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία Λάρισας- Αναλαμβάνουν καθήκοντα δύο νέοι υπάλληλοι

Στην ενίσχυση του δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας προχωρά η Δημοτική Αρχή, με την πρόσληψη δύο νέων δημοτικών αστυνομικών, που αναλαμβάνουν καθήκοντα από σήμερα. Πρόκειται για την κ.Αικατερίνη Καλούση και τον κ.Γεώργιο Ιωάννου, οι οποίοι ορκίστηκαν και αναλαμβάνουν υπηρεσία με βάση την υπ’ αρ. 1Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.03.2026), στο Δημαρχείο Λάρισας, από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκο, παρουσία των Αντιδημάρχων Δημοτικής Αστυνομίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ.Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου και Διοίκησης, κ.Αριστείδη Καρτσαφλέκη και της αναπλ.Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, κ.Καλλιόπης Κακαρδάκη.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύεται ο Δήμος με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε νευραλγικές υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να προσφέρει στους δημότες, με συνέπεια και συνέχεια. Ο ρόλος που επιτελεί η Δημοτική Αστυνομία είναι κομβικός στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας. Είναι μια προσπάθεια στην οποία καλούμαστε να συμβάλλουμε όλοι, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη μας», ανέφερε ο κ.Μαμάκος, με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη.

Τους νέους υπαλλήλους καλωσόρισαν, επίσης, ο κ.Αργυρόπουλος και ο κ.Καρτσαφλέκης, υπογραμμίζοντας πως η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου και του κοινωνικού συνόλου, πάνω απ’ όλα στην υπηρεσία των πολιτών.