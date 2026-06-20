Ενισχύεται με προσωπικό το Νεφρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αποδοτικότερη λειτουργία της Κλινικής και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νεφρολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» πραγματοποιήθηκε με την επίσημη ανάληψη καθηκόντων της νέας εξειδικευμένης ιατρού, κας Μαρίας Άννας Πολύζου Κώνστα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του Νοσοκομείου με τον βαθμό του Επιμελητή Β’.

Η ανάληψη καθηκόντων της νέας ιατρού έγινε παρουσία του Διοικητή, κ. Γρηγόριου Βλαχάκη, και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνου Καρακούση.00:18WC26: Τουρκία – Παραγουάη | Η διπλή ευκαιρία για τους Τούρκους, με την μπάλα ξανά αουτ!

Με αφορμή τη νέα αυτή προσθήκη, ο Διοικητής Γρηγόριος Βλαχάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του ιατρικού σώματος παραμένει σταθερή προτεραιότητα. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες και σε στενή συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και τον Διοικητή της, κ. Φώτιο Σερέτη, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας συνεχίζει να επενδύει σε αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους πολίτες της περιοχής.