Εντοπίστηκε κλεμμένο αγροτικό όχημα από το Α.Τ. Φαρσάλων

Στον εντοπισμό ενός κλεμμένου αγροτικού, μάρκας Nissan Navara, προχώρησαν χθες (09/02) οι αστυνομικές αρχές στα Φάρσαλα. Το όχημα είχε αφαιρεθεί στις 2 Φεβρουαρίου από την περιοχή του Σέσκλου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ifarsala.gr, η ανεύρεση του οχήματος κατέστη δυνατή κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων σε τοποθεσία έξω από την πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό ανεύρεσης κλεμμένου αγροτικού οχήματος από το Α.Τ. Φαρσάλων σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.