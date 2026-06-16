Εντυπωσίασε το Φωνητικό Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Λυκείου των Ελλήνων Λάρισας στο 1ο φεστιβάλ χορωδιών στη Φαρκαδόνα

Το Φωνητικό Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Λυκείου των Ελλήνων Λάρισας υπό τη διεύθυνση του Κώστα Δεδούση συμμετείχε στο 1ο φεστιβάλ χορωδιών «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στο υπαίθριο θεατράκι, πίσω από το δημαρχείο Φαρκαδόνας. Η χορωδία του ΛτΕΛ έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό. Η εκδήλωση διοργανώθηκε άριστα από το Μουσικό Σύλλογο «Αμφίων» Φαρκαδόνας, παρουσία πλήθους μουσικόφιλων, ενώ τελούσε υπό την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Φαρκαδόνας. Το 1ο φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Αριστοτέλη Κούτσικου, ιδρυτή και επί σειρά ετών χοράρχη της χορωδίας του «Αμφίωνα», θεολόγο, ιεροψάλτη και βαθύ γνώστη της παράδοσης, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεκτίμητη προσφορά του στον πολιτισμό και τη μουσική παιδεία του τόπου. Όραμα των διοργανωτών είναι αυτή η μουσική συνάντηση να αποτελέσει έναν νέο, ζωντανό πολιτιστικό θεσμό υψηλών προδιαγραφών για την ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτή την πρώτη διοργάνωση, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει καταξιωμένα χορωδιακά σχήματα σε ένα μαγευτικό παραδοσιακό ταξίδι, υπό την καλλιτεχνική ευθύνη του καθηγητή παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής, κ. Γεωργίου Τερζούδη και με την εκλεκτή συνοδεία δημοτικής ορχήστρας.

Παρουσία και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Οι χορωδίες που εμφανίστηκαν ήταν οι εξής:

Χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού Μουσικού Συλλόγου «Αμφίων» Φαρκαδόνας

Χορωδία ενηλίκων Μορφωτικού λαογραφικού Συλλόγου Νίκαιας “Θεόκλητος Φαρμακίδης”

Φωνητικό Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Λυκείου των Ελλήνων Λάρισας

“Μέθεξις φωνών” χορωδία του παραρτήματος Δυτικής Φθιώτιδας του Ωδείου της Ι.Μ. Φθιώτιδας “Γερμανός ο Μελωδός”.