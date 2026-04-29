Εντυπωσιακές παραστάσεις του ΦΙΛΠΑ Λάρισας στη Νέα Υόρκη

Eντυπωσιακές παραστάσεις οργανώνει ο Όμιλος Χορού και Πολιτισμού Λάρισας – ΦΙΛΠΑ, στη Νέα Υόρκη.

Συμμετείχε στην μουσικοχορευτική εκδήλωση για την 205η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης που έλαβε χώρα στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια.

Στο μεταξύ των Παρασκευή 1η Μαΐου και ώρα 7.00 μ.μ., στον ίδιο χώρο ο Όμιλος Χορού και Πολιτισμού Λάρισας – ΦΙΛΠΑ θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή θεματική παράσταση με τίτλο «Έλληνες στον πόλεμο και την ειρήνη».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο «Ασκληπιός».



Το χορευτικό του Ομίλου ΦΙΛΠΑ Λάρισας σε μια αναμνηστική φωτογραφία με την Νομική Καστανά και τον Λου Κάτσο. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας.

Μέσα από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς, τραγούδια, δρώμενα και συμβολισμούς, ζωντανεύει η διαχρονική πορεία του ελληνικού λαού: από τα χρόνια της σκλαβιάς και τον αγώνα για την ελευθερία, έως τη χαρά της ειρηνικής ζωής και της δημιουργίας.

Η παράσταση χωρίζεται σε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το χρονικό της σκλαβιάς και της απελευθέρωσης.

Στο δεύτερο μέρος αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή στην ειρήνη, μέσα από χορούς χαράς και γιορτής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση σημαιών από τα προεπαναστατικά χρόνια, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και από την περίοδο μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τα μέλη του Ομίλου ΦΙΛΠΑ Λάρισας σε μια αναμνηστική φωτογραφία με την γερουσιαστή Κρίστεν Γκονζάλες, την Νομική Καστανά, την Σοφία Στρουμπάκη, τον Δρ. Παναγιώτη Μανώλα, την Δρ. Κατερίνα Γεωργαντζά και την Νάνσυ Παπαϊωάννου. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από anamniseis.net)