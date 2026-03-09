Εξαγωγικό εργαστήρι ΣΘΕΒ-ΣΕΒ – Πώς να γίνετε Export Experts: Ανοίγοντας Νέες Αγορές

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή είναι διαρκείς και πολυδιάστατες, από το κανονιστικό πλαίσιο και τις εμπορικές απαιτήσεις έως τη βαθύτερη κατανόηση των τοπικών αγορών και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Την ίδια στιγμή, αναδύονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε δυναμικούς κόμβους επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις προοπτικές και τις στρατηγικές επιτυχημένης διείσδυσης στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και ο ΣΘΕΒ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με θέμα : «Ανοίγοντας Νέες Αγορές: Οδικός Χάρτης για Επιτυχημένη Είσοδο στην Ε.Ε. και τη Μέση Ανατολή».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο και πρακτικό πλαίσιο γνώσεων, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την πρόσβαση στις συγκεκριμένες αγορές. Μέσα από εξειδικευμένες εισηγήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, θα παρουσιαστούν:

τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας,

αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και τραπεζικών εργαλείων,

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης προκλήσεων και εμποδίων στην εξαγωγική δραστηριότητα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ώρα 17.30-19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας στη Λάρισα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΘΕΒ (Χρήστος Τσιτόπουλος, Τ. 2410 555507 , Ε. sthev@sthev.gr ) και με τον ΣΕΒ (Ελευθερία Ρώμα, Τ. 211 5006 134, E. eroma@sev.org.gr ).