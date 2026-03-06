Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών-Συνελήφθησαν πέντε άτομα σε Αγιά, Νερόμυλους και Καλαμάκι

Τέσσερις εργάτες γης και ένας κρατούμενους θεωρούνται οι δράστες δύο βίαιων ληστειών σε Λάρισα και Καλαμάκι Αγιάς, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λάρισας, της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί έχοντας εντοπίσει βιολογικό υλικό σε πειστήρια του εγκλήματος και αξιοποιώντας παράλληλα μεταξύ άλλων και βιντεοληπτικό υλικό από τα αυτοκίνητα των δραστών, εξιχνίασαν τη δράση τους προχωρώντας χθες το πρωί σε συλλήψεις στην Αγιά, στους Νερόμυλους Αγιάς και στο Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ, όλοι τους Αλβανοί υπήκοοι ηλικίας 38,41,28 και 30 ετών, ενώ ο πέμπτος συλληφθείς, επίσης Αλβανός υπήκοος ηλικίας 50 ετών είναι ήδη κρατούμενους στις φυλακές Κέρκυρας για άλλα αδικήματα.

Οι δράστες και στις δύο ληστείες εμφανίζονταν “ενήμεροι” για την ύπαρξη χρημάτων τα οποία απαιτούσαν με ένταση ασκώντας βία στα θύματά τους, ενώ στη ληστεία στο Καλαμάκι απειλούσαν τον ιδιοκτήτη του παντοπωλείου με πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ.

Στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.300 ευρώ, 9 κινητά τηλέφωνα και δύο ολοπρόσωπες κουκούλες, ενώ κατασχέθηκαν επίσης και δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)