Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης στη Λάρισα

Εξιχνιάστηκαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, δύο περιπτώσεις απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο δράστης, την 25-11-2025 το μεσημέρι στη Λάρισα, με το πρόσχημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων μικρής αξίας με μεγαλύτερης, απέσπασε, από υπάλληλο συνεταιρισμού, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, την 18-12-2024 το μεσημέρι, ο ανωτέρω μετέβη σε πρακτορείο ΟΠΑΠ της πόλης και με το ίδιο πρόσχημα, εξαπάτησε γυναίκα, αποσπώντας το χρηματικό ποσό των 515 ευρώ.