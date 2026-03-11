Εξιχνιάστηκε ηλεκτρονική απάτη – Δικογραφία σε βάρος 33χρονου

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, για περίπτωση απάτης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, την 13-11-2025 στη Λάρισα, άνδρας εντόπισε, σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αγγελία πώλησης κάμερας έναντι του χρηματικού ποσού των 150 ευρώ. Κατόπιν επικοινωνίας, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, ο παθών κατέβαλε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του δράστη, χωρίς ουδέποτε να παραλάβει την κάμερα, ενώ έκτοτε ο δράστης διέκοψε κάθε επικοινωνία.