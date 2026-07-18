Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βάρος επιχειρηματία στην Αγιά – Τέσσερις κατηγορούμενοι εκ των οποίων ένας εργάτης γης στην περιοχή

Στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας σε βάρος ενός 73χρονου επιχειρηματία και της 57χρονης συζύγου του στην Αγιά, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, προχώρησε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τρεις Αλβανοί υπήκοοι και μία 55χρονη ομοεθνής τους, η οποία φέρεται να συνέδραμε τους δράστες, καθώς στο όνομά της είχε μισθωθεί το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Η έρευνα προχώρησε όταν σε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι ενός 41χρονου κατηγορούμενου βρέθηκαν χρυσαφικά που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από την οικία τους. Ο 41χρονος, εργάτης γης στην περιοχή της Αγιάς, συνελήφθη με ένταλμα του ανακριτή, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις ληστειών στη Λάρισα.

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 2025, όταν οι τρεις δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του ζευγαριού με την απειλή μαχαιριού, αναζητώντας χρηματοκιβώτιο. Αφού άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και το αυτοκίνητο της οικογένειας, κλείδωσαν τα θύματά τους στο υπόγειο, από όπου κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους αρκετές ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι ήταν τότε δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας και σήμερα κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά τη σύλληψή τους για άλλη υπόθεση ληστείας στην Αιτωλοακαρνανία.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)