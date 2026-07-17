Εξιχνιάστηκε ληστεία στην Αγιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, μετά από μεθοδική έρευνα, εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας που διαπράχθηκε στην Αγιά Λάρισας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ατόμων (δύο 42χρονοι αλλοδαποί, 41χρονος αλλοδαπός και 35χρονη ημεδαπή), για εγκληματική οργάνωση/ομάδα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες (16-07-2026), από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, ο 41χρονος δυνάμει εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Λάρισας, για ληστεία τελεσθείσα από κοινού, ενώ οι υπόλοιποι τρεις δράστες τυγχάνουν έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της Χώρας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι δράστες οργανώθηκαν μεταξύ τους, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, προς πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για την πραγμάτωση της δράσης τους, μεταξύ άλλων, μίσθωσαν όχημα επ’ ονόματι της δράστιδος και, υπό την καθοδήγηση-συνδρομή του συλληφθέντος, σχεδίασαν και διέπραξαν ληστεία σε βάρος ημεδαπών (άνδρα-γυναίκας) στην Αγιά Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, βραδινές ώρες της 8-12-2025, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκμεταλλευόμενοι την έξοδο του ημεδαπού παθόντα από την μπαλκονόπορτα της οικίας του, απείλησαν αυτόν με μαχαίρι και εισήλθαν στην οικία. Στη συνέχεια, ένας εκ των δραστών, κρατώντας σιδερένια ράβδο απώθησε την ημεδαπή παθούσα και με απειλές για επικείμενο κίνδυνο ζωής, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (29.000) ευρώ καθώς και χρυσαφικά-κοσμήματα.

Ακολούθως, αφού τους κατακράτησαν παράνομα σε υπόγειο χώρο της οικίας, διέφυγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο των παθόντων. Το προαναφερόμενο όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο την 11-12-2025 σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αγιάς.

Σε προγενέστερο χρόνο, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντος, στο πλαίσιο άλλων περιπτώσεων ληστείας που εμπλεκόταν (Σχετ. το από 6-03-2026 Δελτίο Τύπου μας), μεταξύ άλλων, είχε βρεθεί και κατασχεθεί ένας λευκόχρυσος σταυρός με λευκόχρυση αλυσίδα, που, όπως προέκυψε, είχε αφαιρεθεί κατά την ως άνω διαπραχθείσα ληστεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.