Εορτάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι στον Δήμο Κιλελέρ

Με τη συμμετοχή πιστών αλλά και αρχών, εψάλλει με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια ο εσπερινός για την εορτή των Αγίων Αναργύρων στους ενοριακούς ναούς και ιερά παρεκκλήσια των τοπικών κοινοτήτων των Αγίων Αναργύρων, και του Αχιλλείου του Δήμου Κιλελέρ.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στους Αγίους Αναργύρους παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Νταφόπουλος και Απ. Μαξιμιάδης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σ. Καλέτσιος, η Αστυνόμος του ΑΤ. Κιλελέρ Μ. Κυριτσούδη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γ. Τσικρίκας και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.