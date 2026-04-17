Εορτάστηκε η Ζωοδόχος Πηγή στους φερώνυμους Ιερούς Ναούς του Δήμου Κιλελέρ

Με θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος η εορτή της Ζωοδόχος Πηγής που είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο, στους φερώνυμους Ιερούς Ναούς του Δήμου Κιλελέρ.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής με τον Αναστάσιμο Πανηγυρικό Εσπερινό κατά τη διάρκεια του οποίου τελέστηκε αρτοκλασία και εκφωνήθηκε Θείο Κήρυγμα. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε ο Αναστάσιμος Όρθρο και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην τοπική κοινότητα της Μέλισσας και στον οικισμό της Αναγέννησης με Παρακλητικό Κανόνα. Ακολούθησε η λαμπρή Ιερή Λιτανεία της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στις εκδηλώσεις, που ολοκληρώθηκαν σε κλίμα κατάνυξης, ανανεώνοντας την πίστη και την πνευματική ενότητα της κοινωνίας του Δήμου Κιλελέρ, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος, παράγοντες της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού, μέλη συλλογών και φορέων καθώς και πλήθος πιστών.