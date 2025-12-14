Λάρισα

Εορταστικό ωράριο στην αγορά της Λάρισας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η εμπορική αγορά της Λάρισας καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου, σύμφωνα με τον Εμπορική Σύλλογο, ξεκινά από αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και τα καταστήματα θα λειτουργούν πρωί και απόγευμα καθημερινά, ενώ θα παραμείνουν ανοιχτά επίσης τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας Χριστουγέννων 2025 & Πρωτοχρονιάς 2026, στην εμπορική αγορά της Λάρισας, διαμορφώνεται ως εξής: 

ΔΕΥΤΕΡΑ15/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ16/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ17/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ18/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ20/12/202509:00 – 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ21/12/202511:00 – 18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ22/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ23/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ24/12/202509:00 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ25/12/2025ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ26/12/2025ΑΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ27/12/202509:00 – 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ28/12/202511:00 – 18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ29/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ30/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ31/12/202509:00 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ1/1/2026ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2/1/2026ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ3/1/2026ΩΣ ΕΙΧΕ

