Εορταστικό ωράριο στην αγορά της Λάρισας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η εμπορική αγορά της Λάρισας καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου, σύμφωνα με τον Εμπορική Σύλλογο, ξεκινά από αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και τα καταστήματα θα λειτουργούν πρωί και απόγευμα καθημερινά, ενώ θα παραμείνουν ανοιχτά επίσης τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας Χριστουγέννων 2025 & Πρωτοχρονιάς 2026, στην εμπορική αγορά της Λάρισας, διαμορφώνεται ως εξής: