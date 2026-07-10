Επέστρεψε από την Βουδαπέστη η Νεανική Ορχήστρα του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας

Ολοκληρώθηκε η αποστολή της Νεανικής Ορχήστρας του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας στη Βουδαπέστη.

Κατά την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, οι νέοι μουσικοί είχαν την ξεχωριστή ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική πρόβα στη Σερβία με τον μαέστρο και διεθνώς αναγνωρισμένο κλαρινετίστα Μάρκο Τζόρτζεβιτς. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία, καθώς οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στην ερμηνεία, την τεχνική και τη μουσική έκφραση, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις από έναν σπουδαίο μουσικό.

Στον εμβληματικό Ιερό Ναό του Αγίου Μιχαήλ, στο ιστορικό κέντρο της Βουδαπέστης, έναν χώρο που φιλοξενεί συναυλίες σημαντικών ορχηστρών και διακεκριμένων μουσικών από όλο τον κόσμο, η Νεανική Ορχήστρα του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας υπό την διεύθυνση του Νίκου Στ. Ευθυμιάδη είχε την τιμή να παρουσιάσει το πρόγραμμά της μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν ο πρώην δήμαρχος του ελληνικού χωριού Μπελογιάννης, εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας και της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Ουγγαρία, Έλληνες και Κύπριοι της διασποράς, καθώς και διακεκριμένοι μουσικοί και μέλη συμφωνικών ορχηστρών από την Ιταλία. Η παρουσία τους προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συναυλία.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε στο τέλος της βραδιάς, όταν το κοινό, και ιδιαίτερα οι Έλληνες της Ουγγαρίας, καταχειροκρότησαν τους νέους μουσικούς, αναγνωρίζοντας την ποιότητα, την αφοσίωση και την αγάπη τους για τη μουσική.

Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι οι μουσικοί της ορχήστρας δεν είναι επαγγελματίες. Είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λάρισα, παιδιά που αφιερώνουν αμέτρητες ώρες στη μελέτη και στις πρόβες, καταφέρνοντας να παρουσιάζουν ένα επίπεδο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διεθνών συναυλιακών χώρων.

Κάθε χρόνο εκπροσωπούν με υπερηφάνεια τη Λάρισα και την Ελλάδα στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε συναυλίες υψηλού επιπέδου, συμπράττοντας με αντίστοιχα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μαέστρους. Μέσα από αυτές τις δράσεις δεν αποκτούν μόνο πολύτιμες μουσικές εμπειρίες, αλλά λειτουργούν και ως πραγματικοί πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού.

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Και όταν νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν με όχημα την τέχνη, επιστρέφουν πάντα πλουσιότεροι σε γνώσεις, εμπειρίες και αξίες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του ταξιδιού. Ένα μουσικό ταξίδι για το οποίο το σύνολο του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας αποτέλεσε έναν άξιο πρεσβευτή της πόλης στη Κεντρική Ευρώπη.