Επίσημα στη SL2 η ΑΕΛ: «Όσοι κακεντρεχείς μας φαντάζονταν στη Γ’ Εθνική θα περιμένουν πολύ»

Δυναμική απάντηση σε όσους προεξοφλούσαν αρνητικά σενάρια για το μέλλον της έδωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ, επισημοποιώντας τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η θεσμική παρουσία και η επίσημη εγγραφή του συλλόγου στις διαδικασίες της διοργανώτριας αρχής βάζουν οριστικό τέλος στις ανυπόστατες φήμες που ήθελαν την ιστορική ομάδα της Λάρισας να υποβιβάζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και τη Γ΄ Εθνική.

«Όσοι κακεντρεχείς είχαν προσφάτως φανταστεί την ιστορική ΑΕΛ στη Γ´ Εθνική, μετά και τη σημερινή επίσημη παρουσία και εγγραφή της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet στο συμβούλιο της SL2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο, μπορούν να περιμένουν καρτερικά στον επόμενο βιολογικό τους κύκλο», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Formedia, συμφερόντων του νυν ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη.

Με μια ιδιαίτερα καυστική δημόσια τοποθέτηση, η διοίκηση της θεσσαλικής ΠΑΕ στράφηκε ανοιχτά εναντίον όσων καλλιεργούσαν κλίμα καταστροφολογίας το τελευταίο διάστημα.

metrosport.gr