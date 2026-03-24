Επίσκεψη μαθητών από Γαλλία και Τουρκία στο Δημαρχείο Ελασσόνας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «CAREN & ART», το οποίο προάγει τη συνεργασία, τη δημιουργική έκφραση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, επισκέφθηκαν τον Δήμο Ελασσόνας μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Γαλλία, την Τουρκία, καθώς και από το Λύκειο Δομενίκου, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα.

Η επίσκεψη στο Δημαρχείο Ελασσόνας έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο με εκπροσώπους του Δήμου. Τους μαθητές υποδέχθηκαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας κ. Παρασκευή Γκουγκούλη και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 38 μαθητές – 15 από την Τουρκία, 15 από την Ελλάδα και 8 από τη Γαλλία – συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και από την Διευθύντρια του Λυκείου Δομενίκου, κ. Χρυσούλα Βελησσαρίου.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ταυτόχρονη μετάφραση σε τρεις γλώσσες, αναδεικνύοντας τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της συνάντησης και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κ. Γκουγκούλη τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των νέων σε διεθνείς συνεργασίες, επισημαίνοντας ότι η νέα γενιά αποτελεί βασικό πυλώνα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «CAREN & ART», το οποίο εστιάζει στην κλιματική αλλαγή, προβάλλοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση της τέχνης και της κινηματογραφικής αφήγησης ενισχύει ουσιαστικά τη διάδοση των μηνυμάτων των μαθητών.

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 14 έως 18 ετών και εκπαιδευτικούς, δίνει έμφαση στη συμμετοχή μαθητών από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της κινητικότητας στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες εργάζονται για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα την κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας την τέχνη ως μέσο ευαισθητοποίησης και κοινωνικής παρέμβασης.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Lycée Professionnel Galilée και υλοποιείται με τη συμμετοχή του Λυκείου Δομενίκου, του Istanbul Anadolu Lisesi και της Smiling Sketches, η οποία συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των ψηφιακών και καλλιτεχνικών δράσεων.

Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, επενδύοντας σταθερά στη νέα γενιά και στο μέλλον της.