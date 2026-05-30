Επίσκεψη Μανώλη στο υποβρύχιο «Πρωτεύς» και στο καταδρομικό «Γεώργιος Αβέρωφ» 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαθύ σεβασμό προς την ιστορία και την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Δημάρχου Γιώργου Μανώλη στο ιστορικό Υποβρύχιο «Πρωτεύς» καθώς και στο θρυλικό καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ», δύο εμβληματικά σύμβολα της ναυτικής μας κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για την ιστορική πορεία και τη συμβολή των δύο πλοίων στην υπεράσπιση της πατρίδας, μέσα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ξενάγηση.

Ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Η σημερινή επίσκεψη αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία και ταυτόχρονα μια σημαντική υπενθύμιση της ιστορικής διαδρομής και της προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην πατρίδα μας. Το Υποβρύχιο «Πρωτεύς» και το καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ» δεν είναι απλώς ιστορικά κειμήλια· είναι ζωντανά σύμβολα γενναιότητας, προσφοράς και εθνικής υπερηφάνειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου για την ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία, καθώς και τους υπεύθυνους της ξενάγησης για την εξαιρετική παρουσίαση και την ευκαιρία που μας έδωσαν να γνωρίσουμε από κοντά σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και μεταφέρουν πολύτιμα μηνύματα στις νεότερες γενιές.»

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την κοινή διαπίστωση ότι η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας κληρονομιάς αποτελεί ευθύνη όλων μας.