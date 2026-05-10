Επίσκεψη στην αντιπεριφερειάρχη Μαρία Γαλλιού πραγματοποίησε το σωματείο “ΑΓΑΠΑΜΕ ΛΑΡΙΣΑ”

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σωματείου ΑΓΑΠΑΜΕ ΛΑΡΙΣΑ με την Αντιπεριφερειάρχη Νομού Λάρισας Μαρία Γαλλιού, σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Όπως σημειώνεται στρο σχετικο δελτίο Τύπου:

📌Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας, καθώς και προβληματισμοί και ανησυχίες που μεταφέρουν συνεχώς τα μέλη και οι πολίτες της Λάρισας προς το σωματείο μας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

👉Ως «ΑΓΑΠΑΜΕ ΛΑΡΙΣΑ» πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη και τον νομό μας.

🙏Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Γαλλιού για τη συνάντηση, την ενημέρωση και την πρόθεση συνεργασίας πάνω στα ζητήματα που τέθηκαν.