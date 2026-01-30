Επίσκεψη του Κοινωνικού Φαρμακείου στην Κινητή Μονάδα Παρέμβασης – Streetwork Λάρισας

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποίησε επίσκεψη στην «Κινητή Μονάδα Παρέμβασης -Streetwork Λάρισας» του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), η Κοινωνική Λειτουργός και Υπεύθυνη στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, κυρία Κυρίτση Ευγενία στα πλαίσια δράσης, δικτύωσης και συνεργασίας των Κοινωνικών Επιστημόνων-Επαγγελματιών με σκοπό την ενημέρωση και τη δυνατότητα υποστήριξης των εξαρτημένων ατόμων.

Την κα. Κυρίτση Ευγενία, Κοινωνική Λειτουργό και Υπεύθυνη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λαρισαίων υποδέχτηκε με χαρά ο Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας, κ. Γκαϊφύλλιας Κωνσταντίνος μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Κινητή Μονάδα Παρέμβασης-Streetwork Λάρισας του ΕΟΠΑΕ στην διεύθυνση Κύπρου 103, Λάρισα, όπου παρευρέθηκαν οι Ειδικοί θεραπευτές, κος. Αλεξανδρίδης Ευάγγελος, Συντονιστής της Κινητής Μονάδας Παρέμβασης-Streetwork με έδρα τη Λάρισα, ο Μπασδέκης Δημήτριος και ο Μπαλατσίνας Γεώργιος, καθώς και η Νοσηλεύτρια, κα. Βούλγαρη Μαρία.

Η Κοινωνική Λειτουργός, κυρία Κυρίτση Ευγενία έκανε εκτενή αναφορά για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε για την διαδικασία ένταξης των δημοτών πολιτών της Λάρισας, τα κριτήρια, ποιες κατηγορίες πληθυσμού αφορά και την Κοινωνική Έρευνα που διεξάγεται από εκείνη.

Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που πραγματοποιούνται και τις δικτυώσεις φορέων, οργανισμών, σχολείων, συλλόγων, οργανώσεων με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Λάρισας. Αξιοσημείωτη μνεία έγινε από την ίδια για τις δωρεές πολιτών, ιδιωτών ή ομάδων, οργανισμών, σωματείων και συλλόγων που στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες της εν λόγω Κοινωνικής Δομής.

Η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης-Streetwork Λάρισας ανήκει στο δίκτυο υπηρεσιών του ΕΟΠΑΕ και πραγματοποιεί εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας σε σημεία συνάθροισης ενεργών χρηστών (πιάτσες) με στόχο την ενημέρωση, την κινητοποίηση και τη συμβουλευτική των μελών της. Στη συζήτηση προτάθηκε να δύναται η ένταξη των μελών της στο Κοινωνικό Φαρμακείο και με την ευρύτερη έννοια στο κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να καλύπτουν την φαρμακευτική τους αγωγή και σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την Κοινωνική Λειτουργό του Κοινωνικού Φαρμακείου η άφιξη εξαρτημένων ατόμων, όπου κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση την Μονάδας να ενημερώνονται άμεσα. Τέλος, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο φορέων η διασύνδεση με γνώμονα την αγαστή συνεργασία.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ανήκει στο έργο ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (συνεχιζόμενες δομές)» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και κυρίως, αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν με τοΚοινωνικό Φαρμακείο στο τηλ: 2410-626123 και στα γραφεία του Κοινωνικού Φαρμακείου στη διεύθυνση: 23ης Οκτωβρίου & Ηρώων Πολυτεχνείου 119.