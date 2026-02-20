Επίσκεψη Τσικριτσή στα έργα που ξεκίνησαν στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα

Ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα, ένα έργο ουσίας και ασφάλειας που για δεκαετίες παρέμενε σε εκκρεμότητα και αποτελούσε μόνιμη πηγή προβλημάτων για την περιοχή.

Το έργο αφορά το τμήμα της εισόδου της πόλης από τη Λάρισα, όπου για χρόνια λίμναζαν νερά, καθώς δεν υπήρχε σχέδιο απορροής. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οχημάτων, ενώ στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και ατυχήματα.

Το σημείο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Νίκο Αρβανίτη και Νίκο Νταλαγιάννη, καθώς και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αμπελώνα Τάκη Θεοχαρίδη. Οι υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία του Δήμου επιβλέπουν καθημερινά την πρόοδο των εργασιών, διασφαλίζοντας την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ποιότητα της κατασκευής.

Η δημοτική αρχή προχώρησε στην υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης, επεκτείνοντάς την ουσιαστικά και καλύπτοντας κρίσιμα κενά που αφορούν τη συνολική ασφάλεια και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της παρέμβασης. Αντικαταστάθηκε ο παλαιός κεντρικός αγωγός ύδρευσης από αμιάντο με νέους, σύγχρονους και ασφαλείς σωλήνες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται νέα φρεάτια και αγωγοί ομβρίων υδάτων που θα δώσουν οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της απορροής.

Οι παρεμβάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την πλήρη και εκ νέου αποκατάσταση της οδού Λάρισας, με νέα ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική είσοδο για την πόλη του Αμπελώνα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία ενός ακόμη ουσιαστικού έργου που υλοποιεί η δημοτική αρχή, ενός «αυτονόητου» έργου που όμως ουδέποτε εκτελέστηκε από προηγούμενες διοικήσεις. Παράλληλα, καυτηρίασε τη δήθεν κριτική και τις συκοφαντίες του τελευταίου διαστήματος, σημειώνοντας ότι «όσα μας κρατούσαν πίσω — η απραξία, η αδιαφορία και η εγκατάλειψη χρόνων — αποτελούν πλέον παρελθόν».

«Προχωράμε μπροστά μαζί με τους δημότες, μαζί με την κοινωνία. Απαντάμε με πράξεις, απαντάμε με έργα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει με σχέδιο, πρόγραμμα και συνέπεια, δίνοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.