Επίσκεψη των μελών του τμήματος ΚΑΠΗ Λάρισας στον ΑΡΙΣΤΕΑ

Επίσκεψη στη Δομή Γιάννουλης του παραρτήματος Α.με.Α. Λάρισας “Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησαν μέλη του τμήματος ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δ. Λαρισαίων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και είχε σαν στόχο να προωθήσει την δημιουργικότητα, την αλληλεπίδραση και της ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ, που συνόδευε η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος ΚΑΠΗ κ. Δήμητρα Κωστοπούλου, υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του ΔΣ. του Κέντρου Πρόνοιας κ. Σοφία Ζαχαρή και το προσωπικό της δομής. Η κ. Ζαχαρή αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών γενεών και ευάλωτων ομάδων και αποτρέπουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η επίσκεψη περιλάμβανε χριστουγεννιάτικο θεατρικό δρώμενο από την ομάδα του θεατρικού παιχνιδιού για ενήλικες του Γ΄ΚΑΠΗ, με υπεύθυνη συντονίστρια την κ. Σταυρούλα Τσικρίκη. Οι λειτουργικοί ενήλικες με αναπηρία με ιδιαίτερη αφοσίωση και προσοχή παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο εορταστικό δρώμενο μαζί με τα μέλη, τραγούδησαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πλημμυρίζοντας με συναισθήματα συγκίνησης και χαράς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Άγιο Βασίλη και την Άγιο-Βασιλίτσα, που τους υποδύθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία τα μέλη του ΚΑΠΗ ο κ. Νίκος Χουλιαρόπουλος και η κ. Άρτεμις Σιαφογιάννη, προσφέροντας χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές, τις οποίες φιλοτέχνησαν οι κυρίες του ΚΑΠΗ Γιάννουλης υπό την καθοδήγηση της κ. Εύης Καλούδη. Τα υλικά και τα διακοσμητικά είδη τα διέθεσαν για την εν λόγω δράση ο πρώην σύλλογος των Ενεργών Πολιτών Λάρισας, από τα αποθέματα του καλλιτεχνικού εργαστηρίου τους.