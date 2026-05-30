ΕΠΑΛ: Σαφή και βατά τα θέματα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

ΟΕΦΕ: Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης

«Τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο).

Όλα τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια.

Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο- συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ το λογοτεχνικό -ποίημα- είναι κατανοητό», σχολιάζει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ)