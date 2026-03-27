ΕΠΑΛ Τυρνάβου: Οι νέοι μιλούν για την παραβατικότητα και τη φυλακή

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο: «Σπάζοντας τη σιωπή, οι νέοι μιλούν για τη φυλακή», το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αντιγόνη Ευστρατόγλου, συνεργάστηκε με τμήματα του σχολείου, τα οποία είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, ενθαρρύνοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, γύρω από το θέμα της παραβατικότητας των νέων και της λειτουργίας της φυλάκισης, ως κυρίαρχης μορφής τιμωρίας, τόσο για τους νέους που κρατούνται όσο και για την κοινωνία συνολικά.

Στόχος της συμμετοχής του ΕΠΑΛ Τυρνάβου είναι το άνοιγμά του προς την κοινωνία των πολιτών, ως δράση ενεργού πολιτειότητας. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, μέσα από ηχογραφημένες και μη συζητήσεις, έδωσε την ευκαιρία να προσεγγιστούν ζητήματα, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα στον οποίο μεγαλώνουν, τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ των συνομηλίκων και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τις σχέσεις τους.

Συνολικά, το πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ένα θέμα που τίθεται σπάνια, με τους όρους και τα μέσα έκφρασης των ίδιων των παιδιών. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο είναι οι καθηγητές Σακατζής Δημήτριος και Υψηλός Κωνσταντίνος.